Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кулебы, ситуация в Крыму «более чем критическая», однако Киев не станет помогать России «решать ее проблемы как оккупанта».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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