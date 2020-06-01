Путин и Трамп обсудили созыв G7 по телефону

Президент США Дональд Трамп обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к созыву саммита «Большой семерки». Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

Он напомнил, что ранее американский лидер пригласил к участию в саммите еще 4 страны, среди которых Россия. Путин и Трамп отметили прогресс на пути к созыву G7, уточнил Дир.

Представитель Белого дома добавил, что президенты также указали на важность эффективного контроля над вооружениями.

Лидеры стран также обсудили меры по борьбе с пандемией которвируса и дальнейшему открытию мировых экономик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин провел телефонный разговор с Трампом

— Канада не хочет возвращения России на саммит G7

— Великобритания выступила против возвращения России в G7