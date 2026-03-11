Арагчи заявил, что США и Израиль разбомбили старейший банк Ирана

Арагчи: США и Израиль разбомбили старейший банк Ирана, когда в нем были сотрудники

США и Израиль нанесли удар по зданию старейшего банка Ирана в то время, когда внутри находились его сотрудники. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в соцсети Х.

«Национальная инфраструктура Ирана подверглась атаке. На этот раз был разбомблен филиал старейшего банка моей страны, в котором находилось множество сотрудников», — говорится в сообщении.

Как сообщил Арагчи, сотрудники работали над тем, чтобы «обеспечить иранцев едой в преддверии Нового года».

До этого лавы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обменялись мнениями «по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана».

5 марта МИД России призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке остановить боевые действия и прекратить удары по территории стран Персидского залива.

Ранее Эрдоган заявил о стремлении Турции «потушить пожар» войны в Иране.