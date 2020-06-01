Путин поручил главам регионов содействовать в организации голосования

Президент России Владимир Путин заявил о том, что главам регионов необходимо содействовать в организации голосования по поправкам в Конституцию. Трансляция рабочего совещания велась в эфире «России 24».

Он отметил, что 1 июля является подходящей датой для проведения голосования.

Глава государства подчеркнул, что губернаторам следует содействовать в организации голосования, опираясь на приоритет здоровья и жизни граждан.

«Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», — подчеркнул Путин.

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