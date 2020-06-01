Памфилова предложила провести голосование по Конституции за неделю

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию в течение семи дней. Об этом она сказала в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

По ее словам, всем участникам голосования по поправкам раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки.

«Основной принцип — максимальное рассредоточение потенциальных участников голосования как во времени, так и в пространстве», — сказала Памфилова.

Кроме того, голосование можно будет провести как в помещениях, так и на улице.

«Это будет точно безопаснее, чем сходить, например, в магазин», — отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что будет соблюдаться принцип максимальной бесконтактности.

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