Путин предложил продолжить работу над поправками в Конституцию
Президент России Владимир Путин предложил рабочей группе обсудить продолжение работы над поправками в Конституцию. Об этом он заявил в ходе совещания, трансляция которого ведется на телеканала «Россия 24».
«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни. В том числе, должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», – отметил глава государства.
О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию заявил президент России в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.
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