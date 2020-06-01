Пашинян пообещал приехать на парад Победы в Москву, если выздоровеет от COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на парад Победы, если выздоровеет от коронавируса. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

Несколько дней назад премьер получил приглашение от России к участию на параде Победы в Москве, который должен состояться 24 июня.

«Никол Пашинян выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы», — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян сообщил, что заразился коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

— Пашинян заявил, что в Армении началась вторая волна коронавируса

— Симптомов нет: Пашинян и его семья заразились коронавирусом