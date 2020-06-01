Пашинян пообещал приехать на парад Победы в Москву, если выздоровеет от COVID-19
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на парад Победы, если выздоровеет от коронавируса. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.
Несколько дней назад премьер получил приглашение от России к участию на параде Победы в Москве, который должен состояться 24 июня.
«Никол Пашинян выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы», — говорится в сообщении.
Ранее Пашинян сообщил, что заразился коронавирусом.
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