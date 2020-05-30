МИД РФ ответил на обвинения России в незаконной поставке денег в Ливию
Партия ливийских динаров, изготовленная российским АО «Госзнак», была направлена в Ливию в соответствии с заключенным ранее контрактом на печать валюты, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Контракт был заключен между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии, в 2015 году, отмечается в заявлении. Указано, что в условиях фактического двоевластия в Ливии глава ЦБ был всенародно избран ливийским парламентом и «обладает необходимой международной легитимностью».
При этом, по данным российского МИДа, напечатанные в России динары «необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».
Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд. Доказательств того, что банкноты были фальшивыми, представлено не было.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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