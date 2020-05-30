Пушков отреагировал на слова Кравчука о способе «остановить Россию»

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который сказал, что Россию можно остановить только с помощью жестких и единых действий международной коалиции.

По его словам, страны Запада не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию», так как «не могут этого сделать».

«Кравчук, видимо, этого не понимает», — написал Пушков.

Он отметил, что Украина нужна Западу лишь только против России, но «не сама по себе».

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