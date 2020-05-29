Трамп объяснил свой пост в Twitter о протестах в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп объяснил свою публикацию в Twitter о привлечении сил Национальной гвардии к разгону протестов в Миннеаполисе на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он написал в Twitter.

По мнению американского лидера, мародерство приводит к стрельбе, что стало причиной произошедшего возле одного из ломбардов Миннеаполиса в среду, 27 мая, убийства мужчины, которое было совершено на фоне беспорядков в городе.

Он также напомнил, что протесты в Луисвилле привели к применению огнестрельного оружия, в результате чего пострадали семь человек.

«Я не хочу, чтобы это повторилось, вот, о чем говорилось в прошлом заявлении», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе в понедельник, 25 мая.

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