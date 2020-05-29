Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу «Гордон» заявил, что остановить «агрессию» России можно только действиями международной коалиции.

По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию. Единственный способ остановить кремлевские власти — единые меры объединенной коалиции при поддержке Украины.

Однако, как считает Кравчук, политика европейских стран в отношении России непоследовательна. Сначала они вводят санкции, а затем участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и обсуждают возможности смягчения ограничений.

В такой ситуации, отметил Кравчук, президент России Владимир Путин «действует так, как считает возможным» и нарушает нормы международного права.

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс может оказаться под контролем Киева сам, а в ситуации с Крымом необходима другая схема, поскольку полуостров уже включен «в систему российских отношений».