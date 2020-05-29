Россия выделила 600 млн рублей на помощь гражданам за рубежом

Правительство России выделило 600 млн руб., чтобы помочь гражданам, застрявшим в других странах из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Сообщается, что деньги выделяются Министерству иностранных дел. Также МИД должен отчитаться в «целевом и эффективном использовании средств».

В России выявлено 387 тыс. заражений коронавирусом, скончались 4374 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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