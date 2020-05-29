Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика. Слова президента приводит агентство «БелТА».

Об этом Лукашенко сказал в ходе визита в Минский тракторный завод.

«Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика», — подчеркнул президент Белоруссии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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