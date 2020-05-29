Прошенко не явился на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос, на который был вызван по делу о записи его переговоров с экс- вице-президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

Адвокат Порошенко, как отмечается, Игорь Головань ранее заявлял, что экс-президента не уведомили о допросе надлежащим образом, поэтому о нне явится на него.

Допрос был назначен на 12.00 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее депутат Рады Андрей Деркач передал правоохраниетлям записи разговоров Порошенко и Байдена.

Разговоры касались вопросов управления страной, в частности, увольнения с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента.

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