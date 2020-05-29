Проверку ПАСЕ правомерности поправок в Конституцию РФ опровергли

Профессор МГЮА им. Кутафина, член рабочей экспертной группы Конституционной комиссии Российской Федерации (1992-1993 гг.), замещающий член Венецианской комиссии Совета Европы (2013 – 2017 гг.) Владимир Лафитский в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг сведения о том, что в ПАСЕ решили проверить правомерность поправок в Конституцию РФ.

«Как бывший замещающий член Венецианской комиссии Совета Европы хорошо знаю, как работает комиссия, кто имеет право запрашивать подготовку экспертных заключений. Есть устав Венецианской комиссии — ни один из органов, имеющих такие полномочия, не готовил такой документ. Комитет министров СЕ проводил совещание 27 мая, там не было этого вопроса на повестке дня. И следующее заседание будет очень нескоро. На сайте Парламентской ассамблеи СЕ тоже нет информации такой — вчера была информация о том, что все заседания комитетов переносятся на сентябрь. Кто мог принимать такое решение?» — заявил он.

По словам профессора, он зашел и на сайт генсекретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич — там тоже нет никакой информации. «У самой Венецианской комиссии есть сайт с новостями и всеми вопросами, которые должны быть рассмотрены на ближайших заседаниях. Там есть только один вопрос, который касается Российской Федерации — старый запрос, который имеет отношение лишь к одной стороне конституционных поправок — о приоритете Конституции и прав человека над международными договорами и актами межгосударственных органов. Больше ничего не планируется к рассмотрению в отношении РФ! Ничего. Такие вбросы дискредитируют всех — никто так не работает. Не нравятся если поправки — есть другие способы свою позицию защищать. Но никак не заниматься распространением фейковых новостей. Грустно, что так происходит — и грустно, что подхватили СМИ, не удосужившись проверить, насколько эта информация достоверна?» — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что вопрос о приоритете Конституции над международными соглашениями будет рассматриваться в особом порядке Венецианской комиссией 18-19 июня, так было решено на заседании Бюро комиссии. «Все это есть на сайте — было бы желание посмотреть информацию, которая есть в наличии... А так — довольствуются какими-то странными вбросами, и выглядит это крайне абсурдно», — резюмировал Лафитский.