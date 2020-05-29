Twitter скрыл пост Трампа с угрозой направить нацгвардию в Миннеаполис

Twitter скрыл пост президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.

Под твитом политика появилось уведомление, что эта публикация «нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия».

Американский лидер назвал мэра Джейкоба Фрея «очень слабым радикальным левым», который должен взять город под контроль или «сделать все, как надо».

Фрей, в свою очередь, ответил, что Трамп «ничего не знает» о силе города, а он «чертовски силен» и преодолеет все текущие трудности.

Он подчеркнул, что слабость — это обвинять кого-то другого в период кризиса.

«Дональд Трамп ничего не знает о силе Миннеаполиса. Мы чертовски сильны. Да, сейчас трудные времена, но мы справимся», — приводит слова Фрея телеканал NBC.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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