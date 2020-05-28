Политолог: решение о проведении голосования пройдет всю необходимую экспертизу

Решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию будет приниматься после согласования с экспертами из медицинской сферы, пояснил «Газете.Ru» первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Все подобные решения, которые принимают президент и правительство, проходят серьезную экспертизу на самом высоком уровне.

Поэтому очень странно слышать от критику процесса от людей, которые не являются вышеуказанными специалистами», — указал в этой связи Данюк.

Он напомнил, что весной муниципальные выборы прошли во Франции, которая уже вела борьбу с коронавирусом.

Подобная практика была и у Южной Кореи. В итоге – с учетом всех мер безопасности – страна избежала роста числа заболевших, подчеркнул эксперт.