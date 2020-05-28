Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что это будет сделано, если такое обращение действительно поступало.

Песков также добавил, что в Кремле не уверены в достоверности соответствующих сообщений в СМИ.

«Представить себе такое весьма сложно», — добавил он.

До этого сообщалось, что представитель президента польской компании «Млековита» обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором говорилось, что глава Россельхознадзора и его заместитель якобы требовали у него $500 тысяч за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле оценили возможность снятия санкций с России из-за коронавируса