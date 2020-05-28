В Кремле оценили возможность снятия санкций с России из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что многие державы индифферентно отнеслись к идее снять санкционные меры с российской стороны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он констатировал, что решение по снятию санкций с РФ должно приниматься всеми и одновременно. «Вряд ли какое-то государство здесь может солировать в одиночку», — добавил помощник Путина.

При этом маловероятно, что с РФ снимут введенные ограничения, так как «апологеты санкционного языка» пока показывали свою незаинтересованность такими инициативами, считает пресс-секретарь.

«Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — заключил Песков.

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