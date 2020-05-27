Трамп намеревается «мощно» ответить Китаю за действия против Гонконга

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сделает объявление о введении возможный «мощных» ограничений в отношении Китая, передает Reuters.

Он отметил, что может ответить государству за действия против Гонконга до конце этой недели.

«Вы услышите об этом до конца недели <…> Я думаю, вы найдете это очень интересным. Но я не буду говорить об этом сегодня», — сказал Трамп во время брифинга.

Политик пообещал, что это будет «нечто мощное».

На прошлой неделе министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая. Причиной внесения правительственных и коммерческих организаций стала «противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США» деятельность.

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