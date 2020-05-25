На Украине заявили о возможности «выбить» Россию из космических программ США

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег» заявил, что Киев мог бы «выбить» Россию из космических программ США, если бы стал производить ракетные двигатели первой ступени.

По словам Усова, Украина и США зависят от России в области ракетостроения. Так, российские двигатели используются на американском одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares. Однако из-за санкций против Москвы контракты на эти двигатели становятся проблемными, и Вашингтон ищет замену.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», — сказал он.

По оценке Усова, на запуск производства ракет первой ступени потребуется $30-40 млн.

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