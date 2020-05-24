Госдума обсудит статью Bloomberg о снижении рейтинга Путина до 27%

Депутаты Госдумы обсудят публикацию Bloomberg о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина до 27% в режиме видеоконференции с руководством агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замруководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате Адальби Шхагошева.

«Мы договорились о встрече в ближайшее время, и очень хорошо, что она еще не состоялась. Мы хотим задать им свои вопросы и сделать предложение, но оно будет актуально только в том случае, если они действительно ошибаются», — сказал Шхагошев.

Депутат также заявил, что вряд ли статья агентства не была «умышленной дезинформацией». Он предложил Bloomberg перед публикацией своих материалов о России консультироваться с депутатами Думы и представителями исполнительной власти РФ.

Шхагошев также отметил, что власти страны готовы пойти на «жесткие меры» в отношении западных СМИ, если «ситуация не улучшится».

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о снижении рейтинга президента России до 27% в апреле из-за недовольства граждан России действиями руководства страны во время пандемии коронавируса. Журналисты заявили, что готовили статью на основе данных российского ВЦИОМ (Всероссийский центр исследований общественного мнения).

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