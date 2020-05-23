Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе

В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «Страна.ua» cо ссылкой на нардепа Илью Киву.

По его словам, труп обнаружила уборщица.

Согласно данным издания, возле него был найден пистолет. Издание также сообщает, что тело было обнаружено в помещении Печерского района Киева по улице Большая Васильковская, дом 4.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.