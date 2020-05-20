России не следует забывать об информационной войне Запада, считает польский политолог

Россия должна помнить, что идет информационная война, поэтому необходимо учитывать возможность упреков при использовании голосования по почте, продумать систему защиты тайны голосования, возможности общественного контроля, считает польский публицист Мачей Вишневский.

Эксперт считает, что именно с учетом деятельности недружественных западных СМИ, Россия должна извлечь уроки из прошедшего в Польше голосования по почте.

«То, что президентские выборы в Польше состоятся 10 мая, было решено еще в феврале, до роста пандемии. Позже обычная процедура голосования была отменена, и Сейм принял закон о голосовании по почте. При этом почта была не готова выполнить те требования, которые на нее возложил закон. Переходя от дома к дому, работник почты может стать источником распространения вируса и сам подвергается большой опасности. Государство не обеспечило почтальонов необходимыми средствами самозащиты», — считает Вишневский.

Из-за того, что очень поздно приняли закон, в голосовании не смогли участвовать польские граждане, живущие за границей, а это немалая группа, констатировал он.

«В итоге Польша не справилась с этой формой голосования из-за недостаточной подготовки всех госструктур и особенно почты. Парламент затянул обсуждение закона о выборах в условиях пандемии и очень долго не выносил решение, в итоге проводить выборы было абсолютно невозможно.

Выборы через почту – большой логистический труд. Если в сентябре их будут проводить в России, это должно означать, что у всех государственных структур не может быть летних каникул. Швейцария голосует по почте много лет, но у них есть многолетний опыт, они учились на своих ошибках», — отметил эксперт.