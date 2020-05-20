Трамп не исключил запрет на въезд в США из Бразилии из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти изучают возможность введения запрета на въезд в страну из Бразилии из-за увеличения в латинском государстве случаев заболеваемости коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Бразилия «более-менее пострадала» от коронавируса.

«У них проблемы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности запрета въезда из Бразилии.

Он также добавил, что США доставляют в Бразилию аппараты ИВЛ.