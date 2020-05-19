Мишустина выписали из больницы после выздоровления от коронавируса

Глава правительства России Михаил Мишустин был выписан из больницы после лечения. Как рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, в настоящее время премьер-министр уже приступил к выполнению своих обязанностей.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения», — цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».

По словам Белякова, во вторник утром, 19 мая, Мишустин уже провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Также он начал подготовку к совещанию с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на сайте Кремля появился указ, который отменял возложение обязанностей премьера на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Документ подписал Путин.

Напомнил, что коронавирус обнаружили у Мишустина 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии президенту и его направили на лечение в медицинское учреждение. Находясь в больнице, премьер-министр провел несколько совещаний в формате видеоконференции.

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