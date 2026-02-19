Размер шрифта
Пассажир самолета «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс

В США самолет Delta вернулся в аэропорт вылета из-за агрессивного пассажира
В США самолет вернулся в аэропорт вылета из-за буйного пассажира спустя 15 минут после вылета, сообщает ABC News.

Утром в среду, 18 февраля, самолет Delta Air Lines с 85 пассажирами и пятью членами экипажа пробыл в воздухе около 15 минут и вернулся в аэропорт вылета. Причиной стал неадекватный пассажир, проявлявший агрессивное поведение по отношению к другим людям на борту.

Полиция арестовала мужчину, который сначала пытался пройти в кабину пилотов, а затем напал на пассажира у окна, дернув его за рубашку и волосы. По свидетельствам очевидцев, чтобы усмирить дебошира понадобилось около восьми человек.

Одна из пассажирок рассказала телеканалу WSB, что буйный мужчина «начал бить всех подряд», прежде чем его вывели из самолета.

«А до этого он пытался пройти в кабину пилотов. Он говорил, что хочет поговорить с пилотом», — сказала свидетельница инцидента.

Однако Delta опровергла информацию о попытке проникновения в кабину, отметив, что буйный пассажир лишь приблизился к членам экипажа.

«Безопасность наших пассажиров и экипажа имеет первостепенное значение, и Delta не терпит недисциплинированного поведения. Мы приносим извинения нашим пассажирам за этот инцидент и задержку в их поездках», — заявили в авиакомпании.

По данным Delta, самолет прибыл в Атланту примерно на 90 минут позже запланированного времени.

Ранее пассажиры подрались из-за расистских высказываний на борту самолета и попали на видео.
 
