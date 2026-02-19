Размер шрифта
На Валааме в лесу обнаружили тело пропавшей паломницы

Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

Женщину из Екатеринбурга, которая пропала на территории Валаама, нашли мертвой. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала мать, о произошедшем ей рассказали добровольцы из «ЛизаАлерт». На данный момент в ситуации разбираются следователи.

«Я осталась практически одна, у меня внучка только. Ноги болят, скоро 70 лет», – рассказала женщина.

Как сообщает «Mash на Мойке», екатеринбурженку нашли в лесу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов якобы склоняются к версии о суициде.

Женщина пропала 2 февраля. После утренней службы, как рассказала знакомая, паломница решила прогуляться и ушла в неизвестном направлении. На территории есть камеры видеонаблюдения, но ни одна из них не зафиксировала женщину.

Россиянка приехала на Валаам полгода назад, после тяжелого разрыва с партнером. В храме она занималась уборкой и следила за подсвечниками. Как рассказала подруга, паломница часто любила гулять в одиночестве. После исчезновения первыми ее бросились искать служители, но ее следы обрывались около Никольского скита.

