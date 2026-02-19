Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Госдуме призвали назначить в регионах инспекторов для борьбы с догхантерами

Депутат Горячева: в регионах РФ должны появиться инспекторы по защите животных
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

В России надо учредить должность регионального инспектора по вопросам ответственного обращения с животными, заявила агентству «Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Поводом для ее инициативы стали участившиеся случаи отравления собак в Подольске, Екатеринбурге и Москве, которые парламентарий назвала проявлением системной проблемы. Она отметила, что сейчас в стране нет единого органа или уполномоченного лица, способного эффективно защищать права животных.

По идее Горячевой, инспекторы должны оперативно реагировать на сигналы, наводить порядок в запущенных ситуациях и предлагать решения с учетом специфики конкретного региона.

Кроме того, депутаты фракции «Новые люди», куда входит Горячева, направили на отзыв в правительство законопроект об административной ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными: запрет на нее уже введен, а механизм наказания отсутствует.

Авторы законопроекта предложили установить штрафы за призывы к уничтожению животных и распространение инструкций для догхантеров: для физлиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам Горячевой, просветительская работа без «системного контроля» не позволит эффективно решить проблему догхантерства и его пропаганды.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что догхантеры, называющие себя «санитарами леса», на самом деле являются преступниками и «моральными уродами».

Ранее ветврач рассказал, какой намордник купить собаке для защиты от отравителей.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!