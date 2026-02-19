В Госдуме призвали назначить в регионах инспекторов для борьбы с догхантерами

В России надо учредить должность регионального инспектора по вопросам ответственного обращения с животными, заявила агентству «Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Поводом для ее инициативы стали участившиеся случаи отравления собак в Подольске, Екатеринбурге и Москве, которые парламентарий назвала проявлением системной проблемы. Она отметила, что сейчас в стране нет единого органа или уполномоченного лица, способного эффективно защищать права животных.

По идее Горячевой, инспекторы должны оперативно реагировать на сигналы, наводить порядок в запущенных ситуациях и предлагать решения с учетом специфики конкретного региона.

Кроме того, депутаты фракции «Новые люди», куда входит Горячева, направили на отзыв в правительство законопроект об административной ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными: запрет на нее уже введен, а механизм наказания отсутствует.

Авторы законопроекта предложили установить штрафы за призывы к уничтожению животных и распространение инструкций для догхантеров: для физлиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам Горячевой, просветительская работа без «системного контроля» не позволит эффективно решить проблему догхантерства и его пропаганды.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что догхантеры, называющие себя «санитарами леса», на самом деле являются преступниками и «моральными уродами».

