Певцов рассказал, какой должна быть невеста: «Похожа на маму»

Актер Дмитрий Певцов заявил, что невеста его сына должна быть похожа на его жену

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил «Пятому каналу», что невеста его сына Елисея должна быть похожа на его жену.

Журналисты спросили 18-летнего Елисея, какой должна быть невеста. Молодой человек замялся, и его перебил Певцов. Он сказал, что девушка должна быть «похожа на маму». Сын артиста согласился с этим.

Елисей добавил, что ему все равно на кулинарные способности потенциальной возлюбленной. Молодой человек подчеркнул, что может накормить себя сам.

«Если человек хороший, то можно и не готовить», — заявил сын артиста.

Певцов с юмором ответил на вопрос, как встретит невесту сына в первый раз.

«Сначала выгоним ее, конечно, а потом поглядим», — заявил депутат.

Актер также назвал табу при выборе невестки. Певцов заявил, что не сможет принять в семью не патриота.

В сентябре Дмитрий Певцов заявил, что в России необходимо развивать свою эстраду и музыку. Он обратился к уехавшим за границу артистам, посоветовав им перестать «крякать» и «квакать». По его словам, покинувшие Россию деятели искусства продолжают «изливать желчь» в адрес родной страны.

Ранее Певцов предложил цензурировать кино ради качества ремейков.