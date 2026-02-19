Раскрыто будущее британской монархии после ареста брата короля по делу Эпштейна

Британский суд может посадить экс-принца, брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по делу о передаче секретных данных скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, Эндрю уже «обычный гражданин» без титулов. Об этом заявила «Газете.Ru» руководитель Центра британских исследований РАН, британист Елена Ананьева.

По ее словам, дело экс-принца Эндрю отрицательно скажется на поддержке монархии в Великобритании.

«Суд может и посадить, потому что он теперь обычный гражданин. Его лишили титула принца, его лишили всех прав, поэтому он обычный британский подданный, обычный гражданин, вернее, обычный подданный его величества Карла III, так что могут и посадить», — подчеркнула она.

По словам Ананьевой, экс-принц Эндрю передавал секретные сведения Эпштейну, когда был представителем по международной торговле и инвестициям. Вопрос о степени секретности переданных данных и их характере будет решать суд, добавила специалист.

Как отметила историк, дело экс-принца Эндрю, несомненно, повлияет на степень поддержки института монархии в Великобритании, однако не настолько, чтобы ее «отменить». Следует ожидать снижения популярности монархии в британском обществе из-за «поведения» Эндрю, считает собеседник.

«Дело в том, что британцы поддерживают сам институт монархии, хотя могут и негативно относиться к членам монаршей семьи. Пока что получается так, что наследник престола (принц - «Газета.Ru») Уильям в британском общественном мнении имеет положительный имидж. Скажется, конечно, поведение Эндрю на имидже всей королевской семьи и монархии в целом», — заключила Ананьева.

19 февраля британская полиция задержала Эндрю на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Уточняется, что бывшего принца задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

До этого британская газета The Independent сообщила о том, что полиция Великобритании обсуждает с прокуратурой расследование новых сообщений о связи Эндрю с Эпштейном.

Как пишут журналисты, экс-принц Эндрю мог тайно пересылать Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства. Теперь полицейские хотят выяснить, можно ли заподозрить Эндрю в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование.

Ранее власти Нью-Мексико начали искать «закопанных девушек» на ранчо Эпштейна.