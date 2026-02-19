Организаторы диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, ЦРУ изначально было осведомлено о планах террористов совершить диверсии на газопроводах.

Отмечается, что диверсанты проигнорировали предупреждения и решили действовать в одиночку. Они нашли некое частное лицо с Украины, которое покрыло большую часть расходов в размере около $300 тыс. на оборудование, аренду лодки и взрывчатку, которые понадобились для осуществления теракта.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили, что РФ не примет версию Запада о подрыве «Северных потоков» украинцами.