В Раде рассказали, кто из делегации Украины больше настроен на диалог с Россией

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия на переговорах в Женеве 17-18 февраля были больше настроены на диалог, чем другие члены делегации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, Буданов и Арахамия были больше настроены на диалог, тогда как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица «были более заточены на директивы от Зеленского».

«Интересный инсайд с переговоров в Женеве. Ощущалась разница между позициями Буданова и Арахамии с одной стороны, которые были больше настроены на разговор, и Умеровым и Кислицей с другой стороны, которые были более заточены на директивы от Зеленского. А мы с вами знаем, что эти директивы отличаются особой мощностью и несокрушимостью», — отметил Гончаренко.

17 февраля издание The Economist сообщило, что украинская делегация на переговорах разделилась на две коалиции. А именно одно крыло, возглавляемое Кириллом Будановым, выступает за скорейшее соглашение под руководством США и опасается, что окно возможностей для этого может закрыться. А другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации президента Андрея Ермака, менее склонно к этому.

Также The Economist написал, что Буданов выступил за заключение быстрого мира с Россией на переговорах.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США 17 и 18 февраля состоялись в Женеве. Помощник президента России Владимир Мединский описал их как «тяжелыми, но деловыми». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди обсуждаемых вопросов были вывод войск из Донбасса и судьба Запорожской АЭС.

Рустем Умеров подчеркнул, что украинская переговорная группа сейчас отрабатывает «ключевые положения, необходимые для финализации процесса». Также сообщалось об еще одной встрече Мединского и Умерова после завершения переговоров. Затем Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии.

