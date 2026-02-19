Размер шрифта
Заместитель Лаврова сообщил о сохранении духа Анкориджа на переговорах в Женеве

Галузин заявил, что на переговорах в Женеве был жив дух Анкориджа
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дух саммита Россия — США, прошедшего в Анкоридже, был жив на переговорах в Женеве. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Дух Анкориджа жив», — сказал дипломат.

Также он отметил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса идут непросто. Тем не менее они будут продолжены, подчеркнул Галузин.

Третий раунд переговоров в формате Россия — Соединенные Штаты — Украина прошел в Женеве в период с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы вдаваться в подробности о ходе переговоров. Как он сказал, сейчас диалог находится на стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения.

Ранее в МИД России рассказали, что делегация отправилась в Женеву с указаниями действовать в рамках, согласованных в Анкоридже.
 
