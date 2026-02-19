Бег на длинные дистанции ускоряет старение клеток крови

Участие в марафонах и ультрамарафонах на 171 километр приводит к ускоренному повреждению и «старению» эритроцитов — клеток крови, переносящих кислород. Это показало исследование, опубликованное в журнале Blood Red Cells & Iron (BRCI).

Исследователи проанализировали образцы крови 23 спортсменов, которые приняли участие в ультразабеге «Монблан Ультратрейл» и обычном марафоне до старта и сразу после финиша. С помощью молекулярных методов ученые оценили тысячи белков, липидов и метаболитов в плазме и самих эритроцитах.

Выяснилось, что после длительных забегов клетки крови становятся менее гибкими.

«Это важно, поскольку эритроциты должны легко деформироваться, проходя через мельчайшие капилляры. Снижение их эластичности может ухудшать доставку кислорода и питательных веществ к тканям», — пояснили исследователи.

Ученые выделили два механизма повреждения. Первый — механический: во время длительного бега клетки испытывают постоянные колебания давления и повышенную нагрузку при циркуляции. Второй — биохимический: на фоне воспаления и окислительного стресса в эритроцитах накапливаются молекулярные изменения, ускоряющие их разрушение. Эти процессы фиксировались уже после 40 километров и были выраженнее у участников 171-километровой дистанции.

Авторы отмечают, что пока неизвестно, насколько быстро организм компенсирует такие изменения и могут ли они иметь долгосрочные последствия. Однако данные указывают: экстремальные по продолжительности нагрузки способны вызывать скрытые физиологические издержки, затрагивающие систему переноса кислорода.

