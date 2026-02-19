Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Наука

Бег на длинные дистанции ускоряет старение клеток крови

BRCI: забеги на очень длинные дистанции ускоряют старение красных клеток крови
Real Sports Photos/Shutterstock/FOTODOM

Участие в марафонах и ультрамарафонах на 171 километр приводит к ускоренному повреждению и «старению» эритроцитов — клеток крови, переносящих кислород. Это показало исследование, опубликованное в журнале Blood Red Cells & Iron (BRCI).

Исследователи проанализировали образцы крови 23 спортсменов, которые приняли участие в ультразабеге «Монблан Ультратрейл» и обычном марафоне до старта и сразу после финиша. С помощью молекулярных методов ученые оценили тысячи белков, липидов и метаболитов в плазме и самих эритроцитах.

Выяснилось, что после длительных забегов клетки крови становятся менее гибкими.

«Это важно, поскольку эритроциты должны легко деформироваться, проходя через мельчайшие капилляры. Снижение их эластичности может ухудшать доставку кислорода и питательных веществ к тканям», — пояснили исследователи.

Ученые выделили два механизма повреждения. Первый — механический: во время длительного бега клетки испытывают постоянные колебания давления и повышенную нагрузку при циркуляции. Второй — биохимический: на фоне воспаления и окислительного стресса в эритроцитах накапливаются молекулярные изменения, ускоряющие их разрушение. Эти процессы фиксировались уже после 40 километров и были выраженнее у участников 171-километровой дистанции.

Авторы отмечают, что пока неизвестно, насколько быстро организм компенсирует такие изменения и могут ли они иметь долгосрочные последствия. Однако данные указывают: экстремальные по продолжительности нагрузки способны вызывать скрытые физиологические издержки, затрагивающие систему переноса кислорода.

Ранее стало известно, почему спорт помогает от депрессии и тревожности.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!