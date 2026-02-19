Названо растение, способное подавлять воспаление в мозге

Экстракт дикорастущей лимонной мелиссы может подавлять воспалительные гены TNF-α и NOS-2 в тканях мозга и одновременно повышать уровень BDNF — белка, поддерживающего выживание нейронов. Такие данные получили исследователи из Университета Абердина, изучившие подвид Melissa officinalis subsp. altissima. Работа опубликована в журнале Food & Function.

Ученые проанализировали химический состав растения и обнаружили в экстрактах высокие концентрации розмариновой, хлорогеновой, кофейной и кафаровой кислот — соединений с антиоксидантной и противовоспалительной активностью. В эфирном масле преобладали терпеновые вещества, включая гермакрен D и β-оцимен.

В клеточных экспериментах гидроалкогольный экстракт защищал нейроны гипоталамуса крыс от окислительного стресса, вызванного перекисью водорода. В опытах на мышах он снижал активность генов, связанных с воспалением, и повышал уровень BDNF — фактора, играющего ключевую роль в нейропластичности и когнитивных функциях.

Кроме того, в модели, имитирующей нейродегенеративные изменения с участием β-амилоида, экстракт подавлял экспрессию IL-6 и ацетилхолинэстеразы — маркеров воспаления и когнитивных нарушений.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты относятся к доклиническим исследованиям. Однако данные указывают на потенциал дикорастущей мелиссы как источника функциональных ингредиентов для нутрицевтиков и продуктов, направленных на поддержку здоровья мозга.

