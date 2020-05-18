Оксана Пушкина рассказала о лечении от коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, у которой подтвердился коронавирус, в Instagram рассказала о лечении.

По словам депутата, самой неприятной процедурой являются уколы противотромбозного препарата в живот.

«Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным», — написала Пушкина.

Она отметила, что находится в больнице уже неделю.

В России выявлено больше 290 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2 722 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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