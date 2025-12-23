Рождественские песни могут запретить исполнять в пабах Великобритании

В Великобритании новый законопроект лейбористов о правах трудящихся может запретить исполнять рождественские песни в пабах из-за предполагаемого «расистского происхождения». Об этом сообщает Daily Mail.

Под угрозой, в частности, одна из самых популярных мелодий — «Jingle Bells». Под угрозой также композиции «Baby It's Cold Outside», «Fairytale Of New York» и «Do They Know It's Christmas?».

Законопроект о трудовых правах, включающий также поправки относительно порядка увольнения и выплаты компенсаций за увольнение и первоначально предложенный бывшим заместителем премьер-министра Анджелой Рейнер, был окончательно одобрен парламентом на прошлой неделе.

Бывшая ведущая MSNBC Джой Рид в декабре поделилась в социальных сетях видеороликом, в котором указала на расистское происхождение песни «Jingle Bells».

Автор этой песни Джеймс Лорд Пирпонт написал «Jingle Bells» и в 1857 году получил авторское право на нее. Рид обнаружила, что и эту песню, и «The One Horse Open Sleigh» он создал в коллаборации с артистами, выступавшими в макияже «блэкфейс» — белыми людьми, изображавшими темнокожих.

В ролик утверждалось, что песня использовалась для высмеивания темнокожих.

