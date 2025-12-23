На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рождественские песни могут запретить исполнять в пабах Великобритании

Песню Jingle Bells захотели запретить исполнять в пабах из-за расизма
true
true
true
close
blackandbrightph/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании новый законопроект лейбористов о правах трудящихся может запретить исполнять рождественские песни в пабах из-за предполагаемого «расистского происхождения». Об этом сообщает Daily Mail.

Под угрозой, в частности, одна из самых популярных мелодий — «Jingle Bells». Под угрозой также композиции «Baby It's Cold Outside», «Fairytale Of New York» и «Do They Know It's Christmas?».

Законопроект о трудовых правах, включающий также поправки относительно порядка увольнения и выплаты компенсаций за увольнение и первоначально предложенный бывшим заместителем премьер-министра Анджелой Рейнер, был окончательно одобрен парламентом на прошлой неделе.

Бывшая ведущая MSNBC Джой Рид в декабре поделилась в социальных сетях видеороликом, в котором указала на расистское происхождение песни «Jingle Bells».

Автор этой песни Джеймс Лорд Пирпонт написал «Jingle Bells» и в 1857 году получил авторское право на нее. Рид обнаружила, что и эту песню, и «The One Horse Open Sleigh» он создал в коллаборации с артистами, выступавшими в макияже «блэкфейс» — белыми людьми, изображавшими темнокожих.

В ролик утверждалось, что песня использовалась для высмеивания темнокожих.

Ранее мужчина пел рождественские песни в течение 42 часов, чтобы побить мировой рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами