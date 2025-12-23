Российский боец уничтожил танк Leopard и остановил колонну ВСУ

Оператор FPV-дрона, Герой России, с позывным «Филин» двумя точными ударами полностью остановил движение колонны украинской армии на одном из направлений в зоне проведения спецоперации. Об этом российский военнослужащий рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Как рассказал сам «Филин», первым ударом беспилотника он уничтожил вражеский танк, после чего, оценив обстановку, запустил второй дрон и ударом в хвостовую часть колонны полностью парализовал ее движение. В Минобороны отметили, что в результате атаки российский боец разгромил немецкий танк Leopard и американский БТР«MaxxPro, а всего за время своей службы «Филин» уничтожил пять танков, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, семь складов с боеприпасами и дронами, а также более 90 пунктов временной дислокации украинских войск.

В настоящий момент «Филин» проходит лечение в госпитале после ранения, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее российский военнослужащий рассказал, как с пробитой головой спас раненого сослуживца.