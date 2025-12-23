На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Квартиры россиян атаковали хвойные клещи

Хвойные клещи атакуют дома россиян, спускаясь с елок
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. Отсутствие морозов приводит их к кратковременной спячке, а при потеплении насекомые выходят наружу из-под мха, снега и начинают паразитировать на хвойных деревьях, таким образом попадая в дома россиян.

В теплых квартирах клещи выходят из спячки, сползают с елок и кусают человека. Они обычно прячутся в трещинах ствола и коре. Укусы клещей опасны такими заболеваниями, как энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз.

Перед тем, как заносить хвойное дерево в дом, рекомендуется стряхнуть ель на улице перед заносом в квартиру и дать дереву постоять от 12 до 24 часов в изолированном месте «отогреваться», например, на балконе.

Ранее россиянам рассказали, как распознать болезнь Лайма после укуса клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами