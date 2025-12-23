Квартиры россиян атаковали хвойные клещи

В центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. Отсутствие морозов приводит их к кратковременной спячке, а при потеплении насекомые выходят наружу из-под мха, снега и начинают паразитировать на хвойных деревьях, таким образом попадая в дома россиян.

В теплых квартирах клещи выходят из спячки, сползают с елок и кусают человека. Они обычно прячутся в трещинах ствола и коре. Укусы клещей опасны такими заболеваниями, как энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз.

Перед тем, как заносить хвойное дерево в дом, рекомендуется стряхнуть ель на улице перед заносом в квартиру и дать дереву постоять от 12 до 24 часов в изолированном месте «отогреваться», например, на балконе.

