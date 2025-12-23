Судебному заседанию над Нетаньяху в Израиле помешали военные учения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил суд устроить получасовой перерыв в судебном заседании по уголовным делам в отношении него в связи с тем, что на севере страны должны проходить масштабные военные учения на случай массированного ракетного удара. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что в последний раз учения по развертыванию полевых госпиталей в Израиле проводились около 15 лет назад. Нетаньяху рассчитывает присутствовать на мероприятии в онлайн-формате через Zoom.

Нетаньяху и его супругу Сару обвиняют в получении взяток на сумму более $260 тысяч. Израильскому премьеру якобы дарили ювелирные украшения, сигары и шампанское в обмен на политическое покровительство.

Кроме того, Нетаньяху якобы вступил в сговор с двумя израильскими СМИ. По версии следствия, в популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о политике, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы компании Bezeq, которой принадлежит этот интернет-ресурс.

Сам премьер отрицает все обвинения, выдвинутые против него.

В ноябре президент Израиля Исаак Герцог получил письмо от американского коллеги Дональда Трампа с просьбой рассмотреть возможность помилования премьер-министра израильского государства. Подробности обращения не уточнялись.

Ранее Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании.