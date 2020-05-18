Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, пишет пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Президенты выразили настрой на дальнейшие усилия для выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Также лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и действия после пандемии.

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