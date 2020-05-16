Посольство РФ в Латвии оценило решение об обучении в детсадах на латышском

Посольство России в Латвии раскритиковало принятый Сеймом (парламентом. – примечание «Газеты.Ru») законопроект о переводе обучения в детских садах на латышский язык. Комментарий опубликован на официальной странице представительства в Facebook.

Законопроект, согласно которому в детских садах национальных меньшинств должны открываться группы с латышским языком обучения, показывает отношение властей Латвии к русскоязычным жителям как к «людям второго сорта», говорится в заявлении.

При этом посольство выразило свое сожаление, что дети из семей национальных меньшинств в Латвии становятся «заложниками внутриполитических игрищ».

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