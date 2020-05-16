Италия откроет границы для граждан ЕС
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Италия откроет границы для свободного перемещения граждан Европейского союза, пишет ТАСС со ссылкой на премьера страны Джузеппе Конте.
Отмечается, что границы откроются с 3 июня.
В Италии коронавирусом заразились почти 225 тысяч, скончались 32 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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