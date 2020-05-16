Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
Группа представителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласована властями Украины, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые «не убивали» украинских военных, подчеркнул Ермак.
По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.
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