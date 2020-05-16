Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

Группа представителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласована властями Украины, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые «не убивали» украинских военных, подчеркнул Ермак.

По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

— «Киев поощряет обстрелы»: как провалились переговоры по Донбассу