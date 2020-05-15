Правительство Грузии решило отказаться от режима ЧП после 22 мая

Правительство Грузии решило больше не просить президента страны продлевать режим чрезвычайного положения после 22 мая, так как динамика распространения коронавируса в стране положительна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра республики Георгия Гахарии.

«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту с целью продления чрезвычайного положения после 22 мая», — сказал председатель грузинского правительства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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