Вучич поблагодарил Путина за помощь в пандемию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора Вучич поблагодарил российского лидера за оказанную помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, а также выразил соболезнования в связи с жертвами заболевания в России.

Сербский лидер отметил, что благодаря принимаемым в стране мерам Россия преодолеет эпидемию COVID-19.

Кроме того, в ходе беседы президенты обсудили гонения на духовенство в Черногории, а также ситуации в Косово и Метохии.

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