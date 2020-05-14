Вучич поблагодарил Путина за помощь в пандемию
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе разговора Вучич поблагодарил российского лидера за оказанную помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, а также выразил соболезнования в связи с жертвами заболевания в России.
Сербский лидер отметил, что благодаря принимаемым в стране мерам Россия преодолеет эпидемию COVID-19.
Кроме того, в ходе беседы президенты обсудили гонения на духовенство в Черногории, а также ситуации в Косово и Метохии.
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