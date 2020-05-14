Новый премьер Ирака пригласил Путина в Багдад

Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи передал через посла РФ Максима Максимова приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Багдад, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

Парламент Ирака на 7 мая одобрил состав правительства аль-Каземи. Максимов передал премьеру письменное поздравление от Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором содержалось приглашение посетить Москву.

Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с Россией, и пригласил президента Путина посетить Багдад.