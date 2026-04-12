Вашингтон озвучил «плохую новость» для Ирана после переговоров в Исламабаде

Вэнс: США четко обрисовали красные линии, но Иран отказался их принимать
Вашингтон «очень четко обозначил» свои «красные линии», однако иранская сторона отказалась принимать условия американской стороны. Об этом журналистам по итогам переговоров в Исламабаде заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Мы предельно ясно обозначили, где проходят наши красные линии, по каким вопросам мы готовы пойти им навстречу, а по каким — нет, и сделали это максимально ясно, <...> однако они решили не принимать наши условия», – сказал он на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что это «плохая новость для Ирана гораздо в большей степени», чем для Соединенных Штатов.

11 апреля состоялись переговоры американской и иранской групп при посредничестве Пакистана, они продлились более 20 часов. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Ормузским проливом, ядерной программой, снятием санкций и завершением боевых действий в регионе.

Ранее в Иране назвали чрезмерными требования США на переговорах в Пакистане.

 
