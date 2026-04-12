Вашингтон озвучил «плохую новость» для Ирана после переговоров в Исламабаде

Вашингтон «очень четко обозначил» свои «красные линии», однако иранская сторона отказалась принимать условия американской стороны. Об этом журналистам по итогам переговоров в Исламабаде заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Мы предельно ясно обозначили, где проходят наши красные линии, по каким вопросам мы готовы пойти им навстречу, а по каким — нет, и сделали это максимально ясно, <...> однако они решили не принимать наши условия», – сказал он на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что это «плохая новость для Ирана гораздо в большей степени», чем для Соединенных Штатов.

11 апреля состоялись переговоры американской и иранской групп при посредничестве Пакистана, они продлились более 20 часов. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Ормузским проливом, ядерной программой, снятием санкций и завершением боевых действий в регионе.

Ранее в Иране назвали чрезмерными требования США на переговорах в Пакистане.