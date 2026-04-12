Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, почему новый верховный лидер Ирана не появляется на публике

Reuters: верховный лидер Ирана не выходит на публику из-за изуродованного лица
Vahid Salemi/AP

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи восстанавливается после тяжелых увечий, полученных в результате авиаудара по резиденции в центре Тегерана. Из-за этого он не появляется на публике и перед камерами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения Хаменеи.

«В результате нападения на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана лицо Хаменеи было изуродовано и он получил серьезные травмы одной или обеих ног», — говорится в публикации.

По словам источников агентства, несмотря на физические увечья, Моджтаба Хаменеи сохраняет ясность ума и активно участвует в управлении государством. Он регулярно подключается к совещаниям в формате аудиоконференций и принимает ключевые решения по конфликту и ходе переговоров с США.

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок, говорилось в публикации.

31 марта президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана, вероятно, жив, но он серьезно ранен и находится в плохом состоянии.

Позже представитель иранского лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи сообщил, что Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня.

Ранее верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!